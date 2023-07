Fisco, Bottoni (Aepi): "Deve essere semplice, con Stato moderno che ascolta cittadini"

"Noi chiediamo un fisco semplice per uno Stato semplice, al servizio del cittadino. Uno Stato moderno che ascolti il cittadino, senza burocrazia". Lo ha detto Celestino bottoni, vice presidente di Aepi e coordinatore di Aepi professioni, intervenendo al 'Meeting del made in Italy' di Aepi in corso a Palazzo Wedekind Roma. Sulla delega fiscale "aspettiamo di vedere effettivamente i decreti attuativi. Il disegno della legge delega è il libro dei sogni, la paura è svegliarsi e rendersi conto che è stato solo un sogno, quindi aspettiamo i decreti. Ma siamo molto fiduciosi".

"Il nostro tessuto imprenditoriale è composto per lo più da piccole imprese. Lo riconoscono tutti ma poi mancano gli ammortizzatori e le indennità di malattia per autonomi, artigiani e professionisti. Come mai? E le pensioni? Sappiamo quanto prendono di pensione i piccoli imprenditori".