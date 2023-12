Formazione, Lodrini (ITS Academy): "Con Lidl collaborazione strategica"

Il vice presidente Fondazione ITS Academy Machina Lonati a margine dell’evento di presentazione del secondo biennio del percorso di formazione “Lidl 2 your career”

"ITS Academy è stato il primo ITS nato in Italia. Ha una grandissima forza e una grandissima missione: favorire il futuro dei giovani, formarli per le professioni più utili, dar loro gratificazione e far trovare loro dei posti di lavoro che li gratifichino nella vita, che è molto importante, nonché fornire loro gli strumenti più idonei a difendersi con le nuove tecnologie, con le nuove professioni, con i lavori che si modificano, ovvero con tutto ciò che serve oggi alla nostra dell'industria, al nostro Paese e al nostro artigianato”. Lo ha affermato Giovanni Lodrini, vice presidente Fondazione ITS Academy Machina Lonati, intervenuto a margine dell’evento di presentazione del secondo biennio del percorso di formazione “Lidl 2 your career”, progetto, totalmente finanziato da Lidl Italia e avviato in collaborazione con AHK Italien - la Camera di Commercio Italo-Germanica, è stato riconfermato presso l’ITS Academy Machina Lonati di Brescia, che consentirà a 30 giovani talenti di diventare Assistant Store Manager in Azienda, firmando un contratto a tempo indeterminato al termine del biennio.

“La collaborazione con Lidl per la fondazione ITS Machina Lonati è strategica - afferma Lodrini - siamo stati il primo ITS che ha fatto un corso totalmente in apprendistato monomarca, quindi è stato un grande successo e una grande fortuna aver incontrato Lidl”. Il percorso risponde all’esigenza di Lidl di formare uno specifico profilo professionale da inserire all’interno dei propri store, credendo fortemente nella formazione duale dei futuri collaboratori. Fin dal primo giorno, gli studenti risulteranno assunti con contratto di Apprendistato di alta formazione e ricerca e percepiranno uno stipendio mensile.

Lodrini ha evidenziato l’importanza della collaborazione con Lidl Italia: “Con loro abbiamo fatto un progetto importante, che è la scrittura di un percorso formativo e abbiamo già fatto un anno di formazione in apprendistato, che ha portato dei risultati straordinari, sia per la Fondazione ITS Machina Lonati sia per Lidl, grazie al supporto di collaboratori nuovi, risorse fresche e brave, preparate, intelligenti volenterose, che hanno dimostrato di aver fatto una scelta intelligente scegliendo il corso che ha fatto ITS Machina Lonati con Lidl”.