Francesca Culasso, Università di Torino: "Alterniamo una didattica frontale a quella esperenziale"

Inaugurato alla Scuola di Management ed Economia dell'Università di Torino, il primo master di Il livello in "D-ESG e Responsabile d'impatto". "La durata del corso - sottolinea la Direttrice del corso, Francesca Culasso - sarà di dodici mesi. Con una struttura formata da circa 37 docenti coinvolti in una metodologia che alterna una didattica frontale a quella esperenziale. Saranno coinvolti studenti che arrivano dai più disparati percorsi magistrali. Una sfida per allineare il corpo classe ad un certo livello e curare le specificità di ciasun studente".