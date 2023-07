Golf, Stocchi: "Dmo fondamentale per promuovere quello che il Lazio può offrire"

"Il ruolo della Dmo è quello di promuovere, al di là del grande evento, il Lazio, il golf e il territorio che la regione offre. Ci stiamo preparando per la manifestazione ma l’obiettivo principale è quello che viene dopo, cioè quello di garantire una serie di servizi, come il tour operator per destagionalizzare il turismo all’infuori della Ryder Cup”. Questo il commento di Antonio Stocchi, Presidente di Lazio Golf District, intervistato a margine di “Stati Generali Mondo Lavoro”, tavolo dedicato ai grandi eventi organizzato presso il “Marco Simone Golf & Country Club” di Guidonia.

Come le altre voci di rilievo intervenute, anche Stocchi ha sottolineato le molteplici connessioni che si diramano dall’organizzazione di un grande evento: “La Dmo ha fatto un’analisi per quanto riguarda le ricadute occupazionali ed economiche del grande evento. Tutti i circoli hanno un aumento di personale pre, durante e post manifestazione, di conseguenza le ricadute economiche sono evidenti. Il problema sta nella sostenibilità, ovvero portare tutti gli operatori del settore a lavorare per la fase successiva all’evento. Noi portiamo il nostro supporto e l’apporto di background tecnico sul settore golfistico cercando di fare sistema in modo tale da proporre un’offerta di qualità, adattandosi alle offerte di alto profilo che giungono nella Capitale”, ha concluso Stocchi.