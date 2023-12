Gruppo Cap, al via nuova campagna di  employer branding

“Un’azienda che cresce solo se insieme a lei crescono le sue persone”. Da oltre 90 anni al fianco dei cittadini, la missione di Gruppo Cap, la green utility che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, non è solo quella di portare acqua di qualità a tutte le comunità, ma anche valorizzare e supportare le persone che ne fanno parte, facendo di innovazione, resilienza e sensibilità i suoi principi cardine. Le persone e il loro benessere sono al centro anche delle politiche di gestione del personale dell’azienda che, con un impegno costante, investe in una formazione continua e welfare: aiutarle a stare meglio, garantendo un maggiore senso di appartenenza e di sicurezza e, allo stesso tempo, migliori prestazioni lavorative. Gruppo CAP è una community di quasi mille persone, che lavorano insieme condividendo obiettivi e valori comuni, quali il rispetto reciproco e il rifiuto di qualsiasi discriminazione". E' quanto spiega Alessandro Russo amministratore delegato di Gruppo Cap.

"I nostri valori -continua- si ritrovano in ogni ambito della nostra attività, dal Piano di sostenibilità alle strategie industriali, e soprattutto nelle politiche che riguardano il lavoro e i collaboratori. Investiamo ogni anno in formazione e sviluppo delle competenze, costruendo esperienze per rafforzare il senso di appartenenza e identità.

Allo stesso tempo, stiamo lavorando per promuovere apertura, accoglimento delle diversità e inclusione, garantendo un ambiente di lavoro in cui chiunque si possa sentire accolto e rispettato", conclude. La nuova campagna multicanale di Employer Branding, che gioca con meme e ironia facendo leva sui vantaggi competitivi che l’azienda offre, si rivolge a chi cerca un ambiente di lavoro inclusivo, equo ed accogliente e abbia voglia di mettersi in gioco sui temi della progettazione, dell’ingegneria e dell’economia circolare. Per scoprire i vantaggi di entrare nella squadra di Gruppo Cap, conosce i pilastri del wellbeing aziendale e consultare le posizioni lavorative aperte, è possibile approfondire sulla pagina dedicata: https://www.gruppocap.it/it/ricominciadacap.

Il wellbeing in Gruppo Cap rappresenta una nuova frontiera del benessere delle persone, promosso grazie a un’ampia gamma di servizi e prodotti che sono un’evoluzione del welfare aziendale, una vera e propria strategia di salute e benessere e una employee experience uniche, articolate in 5 pilastri fondamentali: emozionale, con aiuti concreti per mantenere un salutare work-life balance, come orari di lavoro flessibili, una rete di servizi di assistenza e un asilo nido, disponibile presso la nuova sede dell’azienda a Milano; fisico, attraverso un supporto sanitario convenzionato, un supporto psicologico e di telemedicina, che permette di ricevere una tele o video visita immediata 24/7, e palestre convenzionate, giusto per citare alcuni esempi; sociale, per sentirsi parte del team, con eventi aziendali e di team building, iniziative di volontariato ambientale e aree per lo svago e il relax all’interno dell’azienda; finanziario, con agevolazioni e sostegni; professionale, attraverso talent program aziendali e programmi di performance management, skills development e job rotation.

Non mancano poi i percorsi mirati sui temi di diversità e inclusione e gli approfondimenti sull’economia circolare. In totale l’attività di formazione continua ha totalizzato nel 2022 quasi 32.000 ore, per un investimento complessivo di oltre 257mila euro. Grazie a questa grande attenzione per il benessere aziendale, Gruppo Cap ha ricevuto, per la quinta volta consecutiva, la certificazione 'Top employer Italia', confermandosi tra le eccellenze nello sviluppo delle politiche dedicate alle risorse umane.