"L'Intelligenza artificiale? Può aiutare a colmare il gap produttivo tra Nord e Sud del Paese. La formazione e la prevenzione sono centrali per la sicurezza sul lavoro. La cosa più importante è entrare nella mentalità che la sicurezza non può essere considerato un costo per le aziende ma vista come centrale per salvare vite umane". Lo ha detto il segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, dal palco del Festival del lavoro a Firenze.