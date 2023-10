Ict, De Capitani (Engineering): "Con nuove tecnologie città diventano ecosistemi digitali"

A conclusione del suo intervento alla 40esima assemblea annuale Anci dal titolo 'Infrastrutture digitali per unire l’Italia', Stefano De Capitani – executive vice president Engineering e ceo Municipia sottolinea che: "L’innovazione digitale è un driver potente per rendere le nostre infrastrutture più efficienti, sostenibili e resilienti. Questo è ancora più vero quando si parla di enti locali, dove mobilità, connessione e sicurezza sono i pilastri su cui pubblico e privato, lavorando insieme, possono costruire servizi che sappiano rispondere alle reali esigenze del cittadino", aggiunge ancora.

"Per questo motivo, intervenire in un’assemblea prestigiosa come quella di Anci, che ogni anno mette a confronto mondo della politica, Comuni e imprese, è stata un’opportunità preziosa per raccontare come le nuove tecnologie rappresentano per le Amministrazioni locali degli importanti acceleratori del cambiamento, in grado di migliorare la qualità della vita nei centri urbani, consentire risparmi ai Comuni e semplificare il rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadini", aggiunge ancora.

"Tra queste il Digital Twin può considerarsi una leva strategica che applicata ai contesti urbani abilita soluzioni finalizzate a migliorarne efficienza e vivibilità. Sfruttando il potere del dato, reso ancora più accessibile grazie alla diminuzione del costo di IoT e Cloud e al miglioramento della connettività, il Digital Twin si integra con l’Intelligenza Artificiale per trasformare le città in 'Augmented cities' che mettono la comunità al centro di un ecosistema tecnologicamente avanzato, inclusivo e sicuro", sottolinea. "Engineering ha una lunga expertise nelle tecnologie all’avanguardia, e attraverso Municipia, la società del Gruppo che affianca oltre 500 Comuni nel loro percorso di trasformazione digitale, aumenta la capacità di Amministrazioni ed Enti locali di servire i cittadini, rispettare l’ambiente, rilanciare l’economia locale. Un percorso di miglioramento orientato alla tech excellence, che dimostra come la digitalizzazione trasforma le città in laboratori del futuro diventando un’importante occasione di progresso e buon governo”, conclude.