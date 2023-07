Imprese, Grilli (JP Morgan): "Giudizio generale positivo da parte investitori"

Così il chairman of Italy & chairman of the Cib Emea, JP Morgan, intervenendo al convegno EY ‘Economia reale. Il valore degli investimenti privati a supporto del Sistema Paese’.

"Sull'Italia c'è un giudizio generale positivo da parte degli investitori, anche se davanti hanno uno scacchiere molto complesso, che conta 170 Paesi. E bisogna fare la differenza tra investitori finanziari e investitori nell'economia reale. C'è poi da tenere presente che l'Europa e l'Italia stanno faticando a ridurre l'inflazione e per gli investitori i tassi sono importanti". A dirlo oggi Vittorio Grilli, chairman of Italy & chairman of the Cib Emea, JP Morgan, intervenendo al convegno EY ‘Economia reale. Il valore degli investimenti privati a supporto del Sistema Paese’.

"Otre alla certezza delle decisioni amministrative e giudiziarie - avverte - c'è anche l'aspetto della stabilità del sistema, ma non bisogna confondere stabilità con staticità".

"L'Europa - spiega - nell'esg in generale è abbastanza all'avanguardia in termini di economia sostenibile e anche l'Italiain particolare perché siamo partiti prima degli altri. I rapporti tra Stati Uniti e Cina devono proseguire in termini positivi politicamente ed economicamente. Alcuni aspetti - spiega - sono cambiati: ci sono alcuni settori che non avranno determinate localizzazioni in Cina".