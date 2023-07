Imprese, Stirpe (Confindustria): "Periodo complesso con crescita disuguaglianze"

"Il mondo delle imprese se non vuole essere spiazzato deve velocizzare processi di irrobustimento che lo porti a competere con i nostri 'dirimpettai' francesi e tedeschi. Ci troviamo di fronte a un periodo complesso con la crescita delle disuguaglianze". A dirlo oggi Maurizio Stirpe, vice presidente Confindustria, intervenendo al convegno EY ‘Economia reale. Il valore degli investimenti privati a supporto del Sistema Paese’.

"Abbiamo - fa notare - un basso livello di occupazione femminile nelle discipline stem un basso livello di occupazione dei giovani. A questo si mescola il tema della transizione digitale e demografica. Abbiamo una società e un mercato del lavoro che sta cambiando".

"C'è - avverte - una necessità di apertura da parte delle imprese di nuovi investitori e finanziari, se ne parla tanto ma il nostro Paese non è ancora attrezzato. E' un grandissimo limite e con i tassi di interesse esistenti è un grosso problema".

"Le imprese di oggi e del futuro potranno crescere se saranno adeguatamente patrimonializzate. Non abbiamo bisogno di fare ulteriore debito bancario. E' evidente che un regime fiscale adeguato - spiega - sia doveroso se abbiamo la consapevolezza che il Paese cresce solo con la crescita delle imprese".

"Gli investimenti privati in questo momento devono essere incentivati, soprattutto partendo dalle risorse messe a disposizione dal Pnrr".

“In questo momento è in corso un ampio processo di rimodulazione dei progetti in funzione anche degli obiettivi da raggiungere. A tal proposito, noi abbiamo proposto di prendere in considerazione i problemi posti da industria 5.0, provando ad associare le risorse inutilizzate, all'utilizzo di crediti di imposta collegati agli investimenti che le imprese possono proporre per gestire la transizione digitale e verde”, conclude.