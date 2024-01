Infortuni: Inail, come prevenire rischi da intossicazione da gas

Più sicuri dopo un infortunio a casa grazie all’Assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni in ambito domestico 2024. La casa, ricorda l’Inail, viene di solito considerata il luogo dove le persone si sentono più sicure ma le insidie e i pericoli possono nascondersi anche tra le sue mura. L’incidente è definito infortunio quando comporta la compromissione, temporanea o definitiva, delle condizioni di salute di una persona, a causa di lesioni di vario tipo. L’infortunio è domestico quando si verifica all’interno della propria abitazione, o delle sue eventuali estensioni esterne (balconi, giardino, garage, cantina, scala, ecc.), nello svolgimento di attività di cura della casa o dei componenti del nucleo familiare.

Gli infortuni possono essere provocati da una vasta tipologia di cause, tra queste l’intossicazione da gas. Gli apparecchi a gas possono diventare pericolosi se installati male, usurati o non mantenuti correttamente. I due rischi principali sono eventuali fughe di gas e di ossido di carbonio. Il gas metano, infatti, è altamente esplosivo, mentre l’ossido di carbonio è tossico. In caso di intossicazione, i sintomi più frequenti sono mal di testa, vertigini, nausea e sonnolenza, seguiti da secchezza delle fauci, diarrea e vomito. L’esposizione prolungata può essere mortale.

L’Inail suggerisce alcune misure di prevenzione e i comportamenti corretti da seguire:

verificare se esiste la certificazione di conformità dell’impianto, in caso contrario far intervenire i tecnici autorizzati alla verifica e al rilascio;

effettuare la manutenzione periodica (annuale per la caldaia e biennale per i fumi);

controllare periodicamente il tubo del gas (di piani cottura e forni) e sostituire se danneggiato o scaduto (se in gomma);

in caso di piano cottura senza termocoppie (sensore che blocca il flusso di gas se il fuoco si spegne), non lasciare i fornelli accesi esposti a correnti d’aria che potrebbero spegnere la fiamma;

in caso di forte odore di gas, chiudere il rubinetto del gas, aprire le finestre e non attivare comandi elettrici;

è consigliabile installare sensori del gas, eventualmente accoppiati a sistemi che ne interrompano l’erogazione;

è preferibile collocare le caldaie esternamente, e, se sono all’interno, che siano del tipo a ‘fiamma protetta’ marchiate CE;

chiudere il rubinetto principale in caso di non utilizzo prolungato;

assicurarsi che sia garantita un’apertura esterna di areazione permanente nell’ambiente dove è collocata la caldaia a gas.

L’assicurazione Inail contro gli infortuni domestici è obbligatoria per tutte le persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni che si prendono cura della casa e dei propri familiari in maniera abituale, esclusiva e gratuita.

Il 31 gennaio è il termine per il rinnovo dell’assicurazione. Il pagamento effettuato entro questa data consente la prosecuzione della copertura assicurativa senza soluzione di continuità. Invece, se il versamento è effettuato dopo la scadenza, l’assicurazione decorre dal giorno successivo. Per chi si iscrive per la prima volta, nel momento in cui matura i requisiti assicurativi, la polizza ha validità dal giorno seguente al pagamento del premio.

Il costo della polizza assicurativa è pari a soli 24 euro all’anno ed è deducibile fiscalmente. Per perfezionare l’iscrizione o il rinnovo, è necessario pagare il premio unicamente con l’avviso di pagamento PagoPA.

Per le famiglie con redditi bassi, il premio assicurativo è a carico dello Stato.

La polizza prevede una rendita diretta in caso di inabilità permanente, un assegno per assistenza personale continuativa, una rendita ai superstiti e un assegno una tantum in caso di infortunio mortale.