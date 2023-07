Lavoro, Rizzetto: “Formazione è tema importante e dovrebbe essere obbligatoria”

"Grazie ad AEPI oggi abbiamo svolto un interessante incontro che di fatto va a sollecitare la politica rispetto a dei temi che secondo noi sono di fondamentale importanza. Abbiamo parlato di welfare, abbiamo parlato di piccole e medie imprese, abbiamo parlato di come si creano e di come si dovrebbero creare i posti di lavoro, e abbiamo parlato evidentemente anche di quella che è la formazione che è uno dei temi più importanti rispetto alla nostra azione di governo. Molto spesso la formazione addirittura dovrebbe essere obbligatoria nei confronti soprattutto di coloro che sono in un periodo di sussidio rispetto alla loro vita lavorativa. Dobbiamo formare meglio i nostri lavoratori per cercare effettivamente di creare un dinamismo importante all'intero mercato del lavoro, anche e soprattutto agevolato da coloro che creano i veri posti di lavoro nel nostro Paese, che sono le aziende nello specifico la piccola e media impresa. A loro questo Governo è assolutamente vicino e al fianco ci sono dei buoni, devo dire segnali di ripresa. Cercheremo insomma di completare quanto abbiamo iniziato con la scorsa legge di stabilità e attraverso il decreto lavoro, poi anche nella prossima legge di stabilità, quindi anche con degli aiuti importanti rispetto agli imprenditori." Ha dichiarato Walter Rizzetto, Presidente Commissione Lavoro della Camera a margine del Meeting del Made in Italy, Stati generali dei professionisti e delle imprese organizzato da Aepi a Palazzo Wedekind a Roma.