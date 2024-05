Lo Dico (Incyte Italy): "Azienda fortemente impegnata in ricerca’"

“Chi lavora in Incyte è fortemente motivato ad avere un impatto positivo sulla vita dei pazienti”. Così Claudia Lo Dico, IAI Network Specialist, Incyte, giovane laureata in chimica e tecnologie farmaceutiche che nell’azienda biotech ha trovato tutte le caratteristiche che rispondono alle sue ambizioni. Lo Dico è stata intervistata da Adnkronos in occasione dell’evento di presentazione del progetto dell’IAI Academy di Incyte Italia mediante il quale sono stati selezionati giovani talenti da inserire nella nuova business unit dedicata alle patologie infiammatorie e autoimmuni.