Made in Italy, De Carlo (Fdi): "Liceo fondamentale per micro-imprese, utile per prossime sfide"

"Il liceo del made in Italy non sottrae nulla agli altri, ma aggiunge altre competenze per aumentare la consapevolezza dell'importanza del made in Italy e formare gli studenti per affrontare le prossime sfide. La formazione offerta è fondamentale per le micro-imprese". Così Luca De Carlo, presidente della Commissione industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato, intervenendo al 'Meeting del made in Italy', promosso da Aepi e in corso a Palazzo Wedekind a Roma.