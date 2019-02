Da assicurazione a revisione, brevetto per scadenze auto a portata di volante

Addio a post-it per ricordare la scadenza dell'assicurazione o della revisione della propria automobile. A portare una vera e propria rivoluzione nel settore è un brevetto made in Italy che, nei giorni che precedono la scadenza, prevede un sistema che avvisa sul display tutto quello che serve per mettersi in regola e, una volta arrivata la data della scadenza, il sistema blocca l'accensione dell'auto. Il brevetto, a firma di Matteo Paggi e Davide Rodella, prevede anche un sistema di telecamere istallate per registrare (come fosse una scatola nera) tutto quello che avviene durante la circolazione stradale, con la prerogativa di risolvere pratiche di sinistri in modo più veloce, con possibilità di bonus assicurativi in caso di comportamento virtuoso del conducente.

Tecnicamente l'invenzione riguarda un sistema e un metodo di azionamento di un autoveicolo, secondo i quali vengono messi a disposizione dell'utilizzatore dell'autoveicolo: una banca dati contenente gli elementi identificativi dell’autoveicolo e lo stato delle rispettive abilitazioni-inibizioni alla circolazione stradale; un server collegato alla banca dati in lettura e scrittura; un sito Internet e/o una applicazione mobile attraverso i quali l'utilizzatore dell’autoveicolo può comunicare con il server da un proprio computer client portatile, ad esempio da uno smartphone o da un tablet o da uno 10 smartwatch.

E ancora: un'interfaccia di bordo dell'autoveicolo attraverso la quale il computer client dell'utilizzatore dell’autoveicolo può inviare in modalità wireless alla centralina dell’autoveicolo i comandi di funzionamento in accordo con lo stato delle abilitazioni-inibizioni alla circolazione stradale ricevute dal server.