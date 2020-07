Orologi che passione, nel 2018 spesi 1,4 mld euro

Un modello di orologio (Custodia Valore )

Gianni Agnelli lo portava sul polsino. James Bond non si separa mai dal suo Omega. A Paul Newman hanno addirittura dedicato un Rolex. Gli uomini di fascino, come le donne, hanno da sempre dedicato una grande attenzione alla scelta dei loro orologi. Una passione che ha contagiato anche gli italiani, che solo nel 2018 hanno fatto registrare per questo mercato un valore di circa 1,4 miliardi di euro, pari a 6,5 milioni di orologi venduti. Proprio a questi oggetti di culto - e al cosiddetto mercato 'di secondo polso' - Custodia Valore, azienda leader in Italia del credito su pegno, dedica un’asta speciale il 14 giugno, presso la propria sede a Roma, in piazza del Monte di Pietà.

All’incanto andranno pezzi introvabili, perfetti sia per i collezionisti che per chiunque desiderasse regalarsi un oggetto unico. Solo per citare alcuni modelli, si va da un Rolex Submariner del ‘77/’78, con base d’asta di 7mila euro e un valore di mercato intorno ai 12-14mila euro, passando per un Vacheron Constantin degli anni Cinquanta, con un valore di mercato stimato intorno ai 14mila euro, che partirà da una base d’asta di 3.500 euro, fino a un cronografo Audemars Piguet, base d’asta 7.500 euro, e un valore di mercato dello stesso livello dei modelli precedentemente citati.

“Gli orologi sono da sempre una passione degli italiani. Questi ultimi amano indossarli, anche tenendo conto del valore che acquistano nel tempo. Scegliere l’orologio giusto può, infatti, rappresentare un investimento, o anche una semplice scelta di 'passione'. Ecco perché abbiamo deciso di dedicare un’asta a questi incredibili accessori di design e tecnologia, proponendo una gamma di esemplari diversi, che vanno da pezzi per collezionisti a modelli meno ricercati e più accessibili", ha spiegato Andreas Wedenig, direttore generale di Custodia Valore. "Non è detto, comunque, che gli oggetti in esposizione siano usati. Spesso si tratta infatti di orologi nuovi, acquistati già in origine come pezzi da collezione. Questa asta rappresenta, quindi, un’occasione straordinaria per chiunque volesse concludere l’affare dei sogni”, ha precisato.

Tutti i pezzi presentati nelle aste di Custodia Valore sono certificati da esperti, che ne garantiscono l’originalità e le condizioni d’uso; il loro acquisto risulta, inoltre, conveniente perché i prezzi finali (a prescindere dalla base d’asta) sono mediamente più bassi rispetto alle quotazioni di mercato. “Per andare sul sicuro, i modelli femminili di Cartier non passano mai di moda”, assicura Pierfrancesco Velletrani, responsabile Funzione Attività di stima e vendita di Custodia Valore, che per gli uomini invece consiglia gli intramontabili orologi tecnici e sportivi, come cronografi, Gmt e Submariner, mentre “per chi ha già tutto si può puntare su un classico, come i modelli meccanici, i così detti solo tempo delle case più famose, tra cui Patek Philippe, Audemars Piguet, Vacheron Constantin”.

Per chi non potesse essere presente all’asta, sarà comunque possibile prendervi parte: dal sito www.custodiavalore.it è già possibile presentare le offerte segrete per gli oggetti di interesse. Sarà comunque necessario effettuare il versamento della cauzione, pari al 20% della base d’asta, direttamente nella sede di piazza del Monte, entro il giorno precedente alla data dell’evento. È inoltre possibile consultare il catalogo online accedendo alla sezione dedicata.

Quella degli italiani per gli orologi è, dunque, una vera passione. Ma come scegliere l’orologio più adatto alle proprie esigenze, anche in base al budget disponibile? L'esperto Pierfrancesco Velletrani, responsabile Funzione Attività di Stima e vendita di Custodia Valore, ha raccolto 5 consigli utili per chi volesse provare ad aggiudicarsi uno di questi meravigliosi modelli che andranno all’incanto. Ecco, quindi, in cinque mosse, come scegliere il modello giusto o semplicemente fare l’investimento migliore.

1. Le 'tre parole chiave' per l’acquisto di un orologio usato di valore. Occorre prestare attenzione alle condizioni generali dell’orologio (eventuali segni d’usura e graffi rendono un modello molto meno appetibile); se il pezzo è certificato come Unworn (mai indossato), il valore stimato sarà normalmente molto più alto; la presenza di Box and Paper, ossia scatola e garanzia originali, fanno aumentare il valore del modello. Infine, accertarsi sempre che le parti che lo compongono siano originali. “Il valore di un orologio usato - spiega l’esperto - cambia molto in base a questi fattori. Ovviamente, possiamo essere più indulgenti se compriamo solo per il piacere di indossare, ma se intendiamo acquistare un pezzo da collezione non si può prescindere da questi aspetti”.

2. Ci sono marche che rappresentano un investimento sicuro. Alcune marche, come Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, Vacheron Constantin, famose in tutto il mondo e particolarmente appetibili per i collezionisti, offrono e garantiscono un ampio mercato di 'secondo polso'. Sono tutti marchi che da sempre hanno mantenuto un valore stabile nel tempo, e che hanno visto un notevole incremento di valore negli ultimi 4-5 anni. Una tendenza che sembra destinata a durare.

3. I modelli di riferimento. Sicuramente un Rolex Daytona, Gmt o Submariner in acciaio sono articoli di particolare pregio. Si tratta infatti di orologi che, anche se non prodotti in edizione limitata, vedono aumentare il proprio valore subito dopo l’acquisto. Basti pensare che i pezzi unici hanno un valore altissimo sul mercato (ne è un esempio il famoso Daytona Paul Newman, appartenuto all’attore, e battuto all’asta per 18 milioni di dollari). Lo stesso discorso vale sia per i pezzi prodotti in serie limitata, sia per gli orologi con quadranti o funzioni tecniche particolari.

4. Il periodo d’oro su cui puntare. Con il vintage si va sempre sul sicuro: al momento, i più richiesti sono gli orologi prodotti fino alla fine degli anni Ottanta. Man mano che passa il tempo, stiamo vedendo un notevole innalzamento del valore anche per i modelli anni Novanta e inizio 2000. Teniamo d’occhio queste annate, sono orologi che stanno iniziando ad essere da poco nel mirino dei collezionisti.

5. La moda: cosa passa, cosa torna e cosa resta. L’orologio è soprattutto un oggetto personale, uno status symbol, un accessorio imprescindibile. Come si muove la moda in questo periodo? Sicuramente con un ritorno dei modelli gioiello per le donne. All’incanto il 14 giugno, ad esempio, andrà un particolarissimo Daytona in oro rosa con quadrante 'Chocolate' e base d’asta 14mila euro (valore di mercato fino a 40mila euro).