Caffè: da illycaffè Arabica Selection Brasile Cerrado Mineiro, 1° da agricoltura rigenerativa

illycaffè celebra la 'Giornata internazionale del caffè' presentando Arabica Selection Brasile Cerrado Mineiro, il primo caffè proveniente da agricoltura rigenerativa e certificato regenagri® realizzato insieme alla Federazione dei produttori del Cerrado Mineiro. illycaffè è da tempo impegnata a mitigare gli effetti del cambiamento climatico lungo tutta la filiera, ad iniziare dalla coltivazione del caffè, per la quale promuove il modello sostenibile dell’agricoltura rigenerativa. Un modello che permette di nutrire in modo corretto le piante rigenerando naturalmente i suoli e diminuendo quindi le emissioni di CO2; non solo, questo nuovo tipo di coltivazione permette un miglioramento della salute dell’ecosistema grazie alla accresciuta biodiversità delle essenze usate in copertura e delle dinamiche del suolo. Nella regione del Cerrado Mineiro, dove l’azienda lavora da oltre trent’anni mano nella mano con i produttori locali, il caffè dell’Arabica Selection Brasile è stato coltivato applicando le migliori pratiche rigenerative certificate regenagri®.

“L’Arabica Selection Brasile Cerrado Mineiro è il frutto della relazione che abbiamo costruito negli anni con i produttori di caffè e con la Federazione dei Produttori del Cerrado Mineiro, con i quali abbiamo condiviso l’urgenza di trovare una soluzione agli effetti del cambio climatico", commenta Cristina Scocchia, ad di illycaffè. "Consapevoli che questa sfida si può vincere solo unendo le forze abbiamo identificato le migliori tecniche di adattamento, mitigazione e rigenerazione dell’ecosistema, producendo il primo caffè Arabica proveniente per il 100% da agricoltura rigenerativa certificata regenagri®”, spiega ancora.

La riduzione dello sfruttamento delle risorse naturali, la rigenerazione del terreno, la salvaguardia della biodiversità e della produttività futura della terra sono alcuni dei risultati ottenuti dall’applicazione delle pratiche agronomiche rigenerative selezionate da illycaffè. Un modello che sposta il focus dalla pianta al suolo, proponendo le migliori soluzioni naturali per nutrirlo, rinforzarlo e renderlo fertile e resiliente ad attacchi esterni. L’Arabica Selection Brasile Cerrado Mineiro, con le sue sfumature di gusto di caramello e frutta secca, è disponibile nei barattoli da 250gr. nelle versioni in grani e macinato e lo si può trovare su illy.com e nei punti vendita diretti illy e in alcune catene selezionate della Grande Distribuzione.