Callipo, a tutti i dipendenti bonus di 400 euro in buoni spesa

Inizia con positività il nuovo anno nel quartier generale di Callipo. L’azienda calabrese, che proprio domenica 14 gennaio festeggerà 111 anni, annuncia l’erogazione di buoni spesa del valore di 400 euro per tutti i collaboratori del Gruppo. Malgrado il momento storico di rincari e spese elevate, che colpiscono le aziende ma anche le famiglie, Callipo vuole essere al fianco dei circa 400 lavoratori e supportarli concretamente nella delicata gestione dei bilanci familiari.

I buoni spesa sono la conferma di una visione incentrata sul welfare aziendale dove le maestranze e il loro benessere sono il fulcro della strategia d’impresa. Uno sforzo economico importante per l’azienda calabrese che, nonostante la crisi di mercato che perdura oramai da anni, è consapevole che sia gli sforzi che i risultati positivi vanno condivisi con tutta la 'grande famiglia' per continuare a guardare avanti con ottimismo.

“Negli ultimi anni abbiamo attraversato una tempesta e continuiamo a navigare in acque agitate a causa dei noti rincari delle materie prime che hanno colpito l’intera industria ittica. Le difficoltà ci sono ma abbiamo il dovere di guardare al futuro con positività. La nostra è una storia secolare fatta di impegno, passione e sacrifici da parte di tutti ed è questa grande partecipazione che ci ha permesso di diventare una realtà di riferimento nel nostro settore. Questo è un motivo di orgoglio ma anche una responsabilità, in primis verso tutti i nostri collaboratori. Anche i bilanci familiari sono colpiti dai rincari e dobbiamo tenerne conto, a tal fine questi buoni spesa vogliono essere un piccolo ma significativo contributo per tutte le nostre maestranze”, dichiara Pippo Callipo, presidente del Cda del Gruppo Callipo.