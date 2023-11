Federlazio Donna: Alessia di Giorgio nuovo presidente

"L’assemblea di Federlazio Donna, categoria dell’associazione dedicata all’imprenditorialità femminile, ha eletto il suo presidente: è Alessia di Giorgio, classe ‘68, laurea in Economia e Commercio, amministratore delegato della storica azienda romana 'Cereria Di Giorgio spa' che dal 1908 produce candele di ogni tipo, da quelle per uso ecclesiastico e votivo, alle candele per uso domestico o aziendale. Dopo una lunga carriera come responsabile di produzione dell’azienda familiare, ne prende le redini nel 2018 e la porta a consolidare la propria posizione e a diventare uno dei maggiori player nazionali ed internazionali nel mondo delle candele artigianali di alta qualità.

Il gruppo è storico 'Fornitore Pontificio', le sue candele illuminano ogni anno il Colosseo durante il percorso della Via Crucis ed è fornitore, tra l’altro, della Chiesa Cattolica di Hong Kong. Il nuovo presidente avrà il compito di guidare Federlazio Donna, la categoria dell’associazione che ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo dell’imprenditorialità femminile e la partecipazione di quest’ultima alle rappresentanze istituzionali, di elaborare proposte in materia di politiche sociali e di sviluppare nuovi percorsi di formazione.

"Sono felice e onorata di aver ricevuto l’incarico di presiedere Federlazio Donna -ha detto il nuovo presidente, Alessia Di Giorgio- lavorerò con impegno, passione ed entusiasmo per sostenere e far crescere il tessuto imprenditoriale femminile locale. Nella consapevolezza che va superato il problema che, da sempre, ostacola le capitane d’impresa alla guida di circa un milione e 300mila aziende in tutta Italia: la difficoltà di far convivere in modo sereno ed efficace gli impegni di lavoro con quelli della famiglia”, ha concluso.