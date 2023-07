Food: dal 6 all'11 agosto a Giungano la 'Festa dell'antica pizza Cilentana'

Il caratteristico borgo di Giungano nel Cilento si prepara ad accogliere con entusiasmo la diciassettesima edizione della 'Festa dell'antica pizza Cilentana', un evento che celebra da oltre un decennio uno dei piatti più iconici del territorio. Un viaggio lungo 6 giorni che promette di deliziare i palati dei partecipanti con autentiche prelibatezze, cultura e tradizione. La manifestazione, che è stata presentata presso la storica Domus Laeta a Giungano, si svolgerà dal 6 agosto al 11 agosto ed è organizzata da Pietro Manganelli e Giuseppe Coppola dell'associazione Cilentum Pizza.

La 'Festa dell'Antica Pizza Cilentana' è un appuntamento annuale molto atteso che celebra l'eredità culinaria del Cilento, in particolare l'antica tradizione della pizza cilentana. L'evento si svolge nella suggestiva cornice di Giungano, un borgo incantevole che si distingue per la sua storia e autenticità. Durante l'evento, i visitatori avranno l'opportunità di assistere a spettacoli culturali, esibizioni musicali e eventi dedicati alla valorizzazione del territorio e della sua storia millenaria.

"Siamo felici e orgogliosi di arrivare alla diciassettesima edizione della Festa dell'Antica Pizza Cilentana -spiega Pietro Manganelli, membro dell'Associazione Cilentum Pizza- questo evento è il risultato di un grande impegno e della passione per la nostra tradizione culinaria e culturale. Vogliamo condividere con tutti i visitatori l'autenticità e il gusto unico dell'antica pizza cilentana in una settimana che mira – attraverso la convivialità – a far conoscere e apprezzare il fantastico borgo di Giungano". Per Giuseppe Coppola, anch'egli membro di Cilentum Pizza: "La Festa dell'Antica Pizza Cilentana è un'occasione speciale per unire le persone attraverso il cibo e la cultura. Invitiamo tutti a partecipare e a scoprire i sapori autentici del Cilento. Non solo pizza – che è l'attrice indiscussa della kermesse – ma anche piatti tipici e valorizzazione degli ingredienti rappresentativi di questo magico territorio”.

E fra i vicoli del paese si potranno incontrare autentiche signore cilentane Doc che proporranno antipasti cilentani, lagane e ceci, fusilli, mulegnane mbuttunate, patate cu a cauzodda, fico e cavati, scauratieddi, zeppole cresciute e tante altre prelibatezze. Il Programma della Festa dell'Antica Pizza Cilentana Molto fitto il calendario di appuntamenti della Kermesse arrivata alla sua diciassettesima edizione. Melissa Di Matteo presenterà le varie esibizioni artistiche mentre la conduzione artistica sarà a cura di Michele Pecora. Aprirà le danze, il 6 agosto, Antonio Amato Ensemble 'voce della Notte della Taranta'. Il 7 Le ninfe della Tammorra “Voce Mia tour”.

La serata dell'8 doppio imperdibile appuntamento: sud vs sud con il fenomeno campano del momento Ciccio Merolla e la cantante popolare cilentana Piera Lombardi. Continuando arriviamo al 9 con Mario Reyes The Gipsy Man con un evento internazionale. I Tarantolati di Tricarico apriranno la serata del 10. L'11, infine, potremo assistere alla NCCP Nuova Compagnia di Canto Popolare. Nella serata conclusiva, inoltre, verrà consegnato il premio nazionale 'Giungano Cilentum' - con il patrocinio del Comune di Giungano, l’Unione dei Comuni Paestum – Alto Cilento e del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni - a personaggi e artisti del panorama internazionale che hanno saputo tramandare la tradizione e la memoria storica cilentana attraverso strumenti e modalità adatti alla contemporaneità.

L'idea nasce proprio dal nome Giungano che deriva dal latino Juncus (o giunco), simbolo dell’Unione. L'evento è aperto a tutti ed è possibile acquistare i biglietti sia direttamente sul posto oppure tramite il sito cilentumpizza.it La Festa dell'Antica Pizza Cilentana di Giungano è sia Plastic Free che Gluten Free.

La kermesse è patrocinata dalla Regione Campania, dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e dal Comune di Giungano. I Partners, che sostengono l'evento: Caputo, il mulino di Napoli, SaCar Forni, La Torrente, Olio Stilla, Madant Frutta, Maida, San Benedetto, Convergenze, Peroni Nastro Azzurro, Aristea, Paestum Service, Agro System, Domus Laeta, Planet Horeca Specialist, BCC Capaccio, Paestum Serino e Royal Paestum Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull'evento, è possibile visitare il sito web ufficiale dell'associazione Cilentum Pizza all'indirizzo www.cilentumpizza.it.