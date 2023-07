Maltempo, Bignami: "Popolazione chiede solo di lavorare, grazie a ministro Calderone"

"La popolazione degli alluvionati non si è pianta addosso e ha immediatamente usato gli strumenti messi a disposizione dal governo per rialzarsi. Senza l'apporto del ministro Calderone, che ringraziamo, non saremmo riusciti a dare quel segnale di consistenza e di ripresa a un territorio che chiede solo di lavorare". A dirlo Galeazzo Bignami, viceministro al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, intervenendo a Bologna al Festival del lavoro 2023, la manifestazione organizzata dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro e dalla Fondazione studi.

In Emilia-Romagna la mobilità significa lavoro, per questo dopo l'alluvione abbiamo subito operato per rompere l'isolamento delle famiglie e delle aziende, per superare le situazioni di non produttività". "Non è scontato - avverte - che il governo abbia dato un primo aiuto sul lavoro, visto che l'Emilia-Romagna è la locomotiva dell'Italia e se si ferma si ferma la nazione".