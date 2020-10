Cristina Tajani, assessore a Politiche del lavoro del Comune di Milano, commenta il patrocinio dato alla mostra on air di Centromarca ‘ Il futuro è guardare oltre-industria di marca e sostenibilità’, sottolineando come marche e imprese non siano solo produttori di beni o servizi, capaci di soddisfare un bisogno, quanto piuttosto promotrici di idee e visioni del mondo.