Nasce Arena Europa, On. Vigna: “Confronto tra politica e stakeholder”

“Stiamo svolgendo in questa legislatura un importante lavoro di ascolto di tutti gli stakeholder del sistema paese. Dal nostro punto di vista tutto ciò che è ascolto e dialogo è assolutamente utile e positivo e l’iniziativa ‘Arena Europa’ rientra in quest’ottica”. Lo ha dichiarato l’onorevole Giglio Vigna, presso la sala stampa della Camera dei Deputati, in merito alla presentazione di ‘Arena Europa’ ideata da FB&Associati, una serie di policy talk che si terranno nel mese di maggio con l’obiettivo di mettere in connessione la politica e le istanze dei cittadini.