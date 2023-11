Natalità, Finazzo (Edenred): "Importante adottare piani welfare"

"Crediamo negli obiettivi del progetto e nell'importanza di condividere con altre aziende le buone pratiche che noi stessi abbiamo introdotto con il nostro personale a supporto della natalità. I dati del nostro osservatorio registrano l'importanza di adozione di piani di welfare e conseguenze positive sull'aumento della popolazione genitoriale nelle aziende che investono in piani di welfare. Non posso non citare alcune buone pratiche, già attive in Edenred, come l'integrazione fino al 100% della maternità obbligatoria, l'integrazione fino al 50% del congedo parentale e forme di flessibilità organizzativa come la previsione di ulteriori due giorni di smart working per chi ha figli fino a due anni. L'adozione di piani di welfare hanno significative potenzialità che rendono possibile l'inclusività delle risorse umane nei luoghi di lavoro, contribuiscono alla parità di genere e contribuiscono a migliorare l'equilibrio vita-lavoro per tutta la popolazione genitoriale”. Lo ha detto Simona Finazzo, public affairs director di Edenred, a margine della conferenza 'Denatalità: dall'analisi del contesto alle azioni' presso il Senato della Repubblica in cui Plasmon, Chicco ed Edenred Italia hanno condiviso le iniziative intraprese a livello aziendale in favore della genitorialità.