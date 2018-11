Fonarcom: "1 mln imprese iscritte a fondi interprofessionali"

(Fotogramma)

"I fondi interprofessionali in questi anni hanno raggiunto ottimi risultati dal punto di vista della formazione. Oggi ci sono quasi un milione di imprese che hanno aderito ai fondi con circa 10 milioni di lavoratori coinvolti e nel 2016 sono state 70mila le imprese che hanno fatto effettivamente formazione con un milione di lavoratori coinvolti". Lo ha detto intervenendo al Forum Tuttolavoro, organizzato Wolters Kluwer, il presidente di Fonarcom, Andrea Cafà.

E secondo Cafà i fondi interprofessionali potrebbero fare ancora di più. "Si potrebbe creare una sinergia con le Regioni - propone Cafà - per sfruttare al meglio quelle risorse sulla formazione che altrimenti non vengono spese o vengono spese male".

Invece, sottolinea Cafà, "con l'intervento di soggetti privati come i fondi interprofessionali, si potrebbero realizzare progetti interessanti, come quelli da noi realizzati in Valle D'Aosta e Lombardia in cui abbiamo fatto degli avvisi pubblici con risorse sia pubbliche che private".