Adapt avvia corso on line per navigator

Una delle colonne su cui poggerà tutto l'impianto del reddito di cittadinanza è costituita dai cosiddetti navigator, figure professionali che avranno il fondamentale compito di agevolare la ricerca di una nuova occupazione da parte dei percettori del sussidio. A poco più di una settimana al via libera alle richieste, le modalità e i tempi di assunzione dei navigator non sono ancora chiari e saranno definiti dal bando Anpal di prossima pubblicazione.

Sembra però molto probabile che nel processo di selezione sarà valutata la conoscenza del quadro normativo dei servizi al lavoro. Proprio per aiutare gli aspiranti navigator a orientarsi in questa complessa disciplina, Adapt, l'Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali fondata da Marco Biagi, mette a disposizione le sue competenze organizzando il primo corso online e gratuito in materia, che si pone come alternativa ai vari corsi a pagamento che stanno proliferando in questi giorni.

Il corso inizierà il 4 marzo, non prevede un limite massimo di iscritti ed è diviso in moduli curati dai ricercatori Adapt. Per iscriversi basta compilare l'apposito modulo di iscrizione, raggiungibile anche dalla pagina del corso (adapt.it/navigator2019.html).