Borriello (Ismea): "Fondo di mutualità per gestione rischi in agricoltura"

L'intervento di Raffaele Borriello al convegno (Foto Adnkronos/Labitalia)

"Per la gestione dei rischio in agricoltura proponiamo un fondo di mutualità nazionale per tutte le imprese. Un fondo che aiuti anche a superare le sperequazioni esistenti tra le diverse aree del Paese, così che tutti abbiano una rete di protezione sul rischio". Lo ha detto Raffaele Borriello, direttore generale Ismea, intervenendo al convegno internazionale 'La gestione del rischio nella Pac post-2020: proposte e fabbisogni del territorio', organizzato dall'Ismea nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) 2014-2020.

"Il giorno dopo - ha sottolineato - che un'impresa ha subito un danno bisogna darle il 'respiro' per farla riprendere". Borriello ha annunciato l'avvio di "sperimentazioni su alcune filiere produttive anche per coprire anche i rischi di mercato".

"Ci dobbiamo porre il problema - ha aggiunto il direttore generale dell'Ismea - di come aiutare le imprese ad essere risarcite anche per salvaguardare e filiere del made in Italy".