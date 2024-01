Carnevale, Cinecittà World: al via nuovo villaggio e selezioni per 200 posti di lavoro

Il parco riparte il 3 febbraio con la festa più amata da adulti e bambini. Candidature entro il 4 febbraio per il Job Talent Day in programma il 17 febbraio

Archiviato un 2023 da record con oltre mezzo milione di visitatori, Cinecittà World riparte il 3 febbraio con la prima novità 2024: l’apertura speciale del nuovo Villaggio di Carnevale, in attesa dell’avvio completo di stagione il 2 marzo per un 11 mesi di divertimento tra 40 attrazioni, 7 aree a tema cinematografico e 6 spettacoli live al giorno. E nel 2024 non mancheranno le opportunità di lavoro: sabato 17 febbraio nel parco divertimenti del cinema e della tv di Roma si terrà il Job talent day, l’evento organizzato dal team risorse umane per la selezione di oltre 200 risorse da inserire a Cinecittà World, Roma World e Aqua World, con candidature entro il 4 febbraio nella sezione 'Lavora con noi' del sito www.cinecittaworld.it. Un'opportunità unica per tutti gli appassionati di parchi, di cinema e di intrattenimento, anche alla prima esperienza lavorativa.

Ma tornando allo spettacolo per la prima volta nel Parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma esplode la festa più amata da adulti e bambini con maschere, parate, carri, concorsi di costumi, spettacoli e tanto divertimento. Dal 3 febbraio la via di ingresso al parco, in modalità 'Carnival Street', ospiterà ogni ora la Parata dei carri del cinema, con spettacolari big foot, maxi chopper, sfrontate limousine, auto della polizia made in usa, auto e robot transformer, personaggi e supereroi, nonché la parata tradizionale dei carri tipici di Carnevale, in collaborazione con il Carnevale di Fano.

Guest star e madrina del Carnevale sarà Carmen Russo, protagonista tutti i giorni sui carri e sul palco con lo spettacolo Carmen Live, accompagnata da 8 ballerini, show che ripercorre le più belle canzoni Italiane, con un omaggio a Raffaella Carrà. Le migliori maschere (categorie bambini ed adulti) verranno premiate ogni pomeriggio con abbonamenti del parco, e, a fine giornata, all’apposito segnale, si scatenerà la più grande battaglia di coriandoli in cui tutto, o quasi, è permesso...

Le attrazioni disponibili nel mese di Febbraio saranno: la novità 2024 'Hotel Transilvania', divertente e semiserio percorso horror, ispirato all’omonimo film e alla leggenda del Conte Dracula, Guerra dei Mondi, esperienza di realtà virtuale sul set del noto film di fantascienza e Saltopazzo, per provare l’ebbrezza di un salto nel vuoto da 2 a 6 metri. Completano l’offerta la Sala Giochi della Street, il Trucca bimbi di Carnevale, ma soprattutto la possibilità per i bambini di girare e divertirsi in libertà.

Su Piazza Cabiria, il Food Village accoglierà gli ospiti tra dolci e golosità di tutti i tipi: zucchero filato, frappe, chiacchere e castagnole…mentre il Ristorante Charleston Club delizierà gli ospiti con i piatti tipici di Carnevale. A Carnevale anche il prezzo di ingresso è speciale: 10 euro, in più una sorpresa inclusa nel biglietto, la possibilità di tornare gratuitamente nel parco entro marzo. Il Villaggio sarà aperto tutti i weekend dal 3 al 25 Febbraio, dalle ore 11 alle 18, l’8 e il 13 (Giovedì e Martedì grasso) dalle 15 alle 23, con feste e cena spettacolo presso il Charleston Club, il 14 con la serata romantica San Valentino da Oscar. In caso di pioggia? Nessun problema: le attività principali si svolgeranno al coperto nel nuovissimo Palastudio di Cinecittà World.

Ma quali saranno le opportunità lavorative a disposizione nel Parco? È aperta la ricerca per: addetti alla ristorazione, addetti alle attrazioni, cast artistico, bagnini, guide botaniche, tutor percorsi didattici, event account, addetti alla biglietteria, addetti alle vendite, steward, tecnici audio, video e luci, addetti al telemarketing/customer care/centralino, addetti alla manutenzione e addetti alle pulizie. Per partecipare alle selezioni, occorre appunto candidarsi entro il 4 febbraio nella sezione 'Lavora con noi' del sito www.cinecittaworld.it. I candidati riceveranno una mail con l’invito per sostenere un colloquio conoscitivo con gli addetti alle risorse umane e trascorrere il resto del tempo a Cinecittà World per festeggiare il Carnevale e toccare con mano l’organizzazione di una giornata nel Parco.