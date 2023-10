Pensioni, Cuzzilla (CIDA): “Basta! Si faccia luce sui conti tra previdenza e assistenza”

“Oggi siamo qui a Milano per dire ‘Basta!’, siamo anche noi lavoratori. Crediamo che si debba far luce sui conti che nell'Inps sono sempre insieme tra previdenza e assistenza, se non dividiamo queste due situazioni, non potremo mai fare luce”. Lo ha detto il presidente CIDA Stefano Cuzzilla, a margine dell’incontro pubblico “Siamo tutti lavoratori. Difendere le pensioni e riportare equità” organizzato da CIDA, per lanciare una petizione a difesa del sistema pensionistico del ceto medio riportando equità, che ha coinvolto l’intera rappresentanza della dirigenza e le alte professionalità, a cui si sono aggiunti le associazioni Forum dei Pensionati, l’Associazione Nazionale Magistrati in pensione e il Sinpref, l’associazione dei Funzionari Prefettizi.