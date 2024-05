Perrotti (FB&Associati): “Con Arena Europa dialogo tra istituzioni e Terzo settore”

“Nel tempo abbiamo strutturato al nostro interno una divisione ad hoc, che già esisteva, e che abbiamo trasformato in Arena Europa. Ci siamo resi conto che agevolare il dialogo e mettere in contatto le istituzioni con le associazioni e le organizzazioni del Terzo settore è un grande valore aggiunto per tutti”. Lo ha dichiarato presso la sala stampa della Camera dei Deputati l’ad di FB&Associati, Paola Perrotti, in merito alla presentazione di “Arena Europa”, una serie di policy talk che si terranno nel mese di maggio con l’obiettivo di mettere in connessione la politica e le istanze dei cittadini.