Pmi, Gangi (Sace Bt): "Pronti a offrire soluzioni in tanti ambiti, non solo nel credito"

"Veniamo da tempi complessi e lo scenario che l'apertura di questo anno 2024 proietta non sembra prospettare dei miglioramenti a breve. Le tensioni cui stiamo assistendo e le conseguenti ripercussioni economiche rischiano di impattare fortemente sulle aziende italiane, in modo particolare sulle pmi che sono sempre quelle più esposte e più fragili. Diventa allora importante, potremmo dire strategico, adeguarsi rapidamente al cambiamento e dotarsi degli strumenti giusti che permettano di facilitare il lavoro e seguire questa trasformazione. Il gruppo Sace, da sempre ha la missione di sostenere le aziende italiane, in modo particolare le pmi. Sace Bt, che è la compagnia assicurativa del gruppo, fornisce e sostiene le aziende con tutta una serie di soluzioni in tanti ambiti, quindi non soltanto credito come siamo abituati a pensare, ma anche cauzioni, costruzioni, sostenibilità". Così Giusy Gangi, direttrice commerciale di Sace Bt, sugli strumenti che Sace Bt offre alle aziende italiane e in particolare alle pmi.

"Soluzioni che consentono -continua Gangi- sì di proteggersi, ma anche di crescere, di svilupparsi in maniera sana, sicura e sostenibile. Gli strumenti che mettiamo in campo per le aziende italiane, di cui siamo anche particolarmente orgogliosi, li abbiamo costruiti nel tempo proprio basandoci sulle esigenze e sulle necessità che ci hanno manifestato le aziende. Lo facciamo e continuiamo a farlo attraverso un ascolto e un dialogo costanti, anche tramite eventi quali quelli di co-design durante i quali progettiamo e disegniamo insieme soluzioni ad hoc".

"Soluzioni che nel mondo del credito, per esempio, vanno dalla copertura del singolo cliente all'estero, copertura del fatturato o ancora, per chi già disponga di una propria polizza credito, di coperture integrative che ampliano la disponibilità e il respiro delle imprese. A ciascuno il suo, insomma", conclude.