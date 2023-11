Previdenza, Tardiola (Inail): “Ruolo patronati accanto a istituzioni è tema centrale”

“Dal rapporto emerge un tema, che è quello più importante dal punto di vista di Inail, cioè il ruolo che le organizzazioni come i patronati hanno accanto alle istituzioni, per gestire la relazione tra un portatore di un bisogno o una persona, una famiglia o un lavoratore e la risposta che le istituzioni devono fornire”. Lo ha detto Andrea Tardiola, direttore generale dell’Inail, intervenuto in occasione dell’evento di presentazione del Bilancio Sociale 2022 da parte di Cnel e riferito agli ultimi cinque anni, che traccia un quadro di forte crescita della domanda di tutela individuale da parte dei cittadini e cittadine italiani e stranieri.