Brambilla: "Su quota 100 risparmi per più di 1 mld quest'anno"

Alberto Brambilla, esperto di previdenza (Foto Festival del lavoro 2019)

Su Quota 100 "è possibile che si possa risparmiare più di un miliardo di euro quest'anno e l'anno prossimo saranno più di 2 miliardi di risparmi". Così Alberto Brambilla, tra i massimi esperti di previdenza in Italia, conversando con Adnkronos/Labitalia a margine del Festival del lavoro a Milano, commenta l'annuncio dato ieri dal presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, sempre dal Festival, che aveva parlato di un possibile risparmio per quota 100, rispetto a quanto preventivato, di 1 miliardo di euro.

E sul reddito di cittadinanza afferma: "Il reddito di cittadinanza non serviva, come serviva il Rei. Spendiamo già 130 miliardi in assistenza, andrebbe fatta una razionalizzazione e lì si potrebbe trovare qualche miliardo per rispondere alle richieste dell'Europa. Non si tratterebbe di tagliare il welfare ma di non garantire assistenza a chi non ne ha bisogno".