Al via Forum Risorse Umane

Al via, giovedì 15 novembre, a Milano, la decima speciale edizione del Forum delle Risorse Umane, organizzato in collaborazione con l’Università Iulm. Con il contributo di oltre 210 relatori Top C-Level manager e oltre 2.000 dirigenti e professionisti, il Forum si conferma il principale appuntamento italiano dedicato ai temi del lavoro e gestione delle persone nelle organizzazioni. Il Forum è l’unico evento b2b a partecipazione gratuita che rappresenta un’occasione esclusiva per aziende, istituzioni e professionisti per comunicare, formarsi e dialogare con la comunità politica, economica, scientifica e sociale del Paese.

"Ripartire dalle nuove generazioni: da queste premesse -afferma Fabrizio Cataldi, founder e chairman dell’evento- è stato avviato il dialogo con Iulm. Il tema centrale della decima edizione è dedicato ad esplorare la trasformazione digitale delle nostre organizzazioni: un viaggio attraverso la tecnologia e l’umano, per scoprire il futuro del lavoro". Si cercherà di capire, dunque, come chi gestisce persone può essere una guida verso una nuova forma di lavoro, basata sul binomio 'Human+Technology'.

L’agenda, ricca di appuntamenti, partirà alle 9 con 'You&Ai - The Human Machine Interaction Show'. Proseguirà con l’innovation speech 'Human+Mindfulness' a cura del maestro Shaolin Walter Gjergja - Sei Xing Mi. Tra gli interventi, il keynote speech dell’Evangelist Indeed Gianluca Bonacchi dal tema 'Human+Emotions - La psicologia dell'employer branding'.

Al Forum saranno presentati i risultati della ricerca esclusiva realizzata a cura di Gpf - Inspiring Research: 'Human+Trend - Tecnologia, economia e società, interpretare l’evoluzione di un modello'. La sessione 'Human+Opportunity - Il lavoro al centro del cambiamento', condotta da Alessandro Rimassa, aprirà il Forum agli approfondimenti con il contributo intellettuale degli oltre 200 speaker d’eccezione, provenienti dalle principali aziende e istituzioni italiane. Alle 11,15 è in programma il focus sulla leadership, in collaborazione con Shl: 'Human+Leadership - Leader Edge. Predire il successo dei leader per cogliere le opportunità del cambiamento', con la partecipazione, tra gli altri, di Ornella Chinotti, managing director Shl. Un'occasione per presentare i risultati della più ampia ricerca sulla leadership condotta negli ultimi 25 anni.

A seguire, nel pomeriggio, Pepper, il robot umanoide prodotto da SoftBank, interverrà sul palco, raccontando come e perché le macchine saranno sempre più integrate e presenti nel lavoro dell’uomo. Ad alimentare la giornata seguiranno confronti, keynote innovation speech, workshop verticali su temi specifici, Hr Focus di settore e una serie di interventi dove saranno evidenziate le 'best practice' innovative di gestione delle risorse umane.

Main Partner del Forum è Indeed, principale sito al mondo per trovare lavoro. Main Media Partner per la comunicazione e l’informazione dell’evento è 'L’Economia', il settimanale del 'Corriere della Sera'. Official Partner sono le multinazionali Microsoft, Adp, Sap. Il Forum è sostenuto da oltre 50 aziende leader. Domani, 14 novembre, presso Microsoft House, ci sarà l’evento di anteprima 'Forum Live Show', per celebrare il decimo anniversario del Forum Hr e sarà riservato agli speaker, partner e iscritti all’Associazione For Human Community.