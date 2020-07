Intesa consulenti del lavoro-Regione Lombardia su Asse.co

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana (Foto Festival del lavoro 2019)

"Laddove c'è un'amministrazione attenta a questi temi possiamo fare un bellissimo lavoro di squadra. L'Asse.co, l'asseverazione della regolarità contrattuale e contributiva, può essere un punto di riferimento per le amministrazioni che vogliono comprendere con chi hanno a che fare e che vogliono contrattare con soggetti regolari ". Così Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti, ha ringraziato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, con il quale oggi, sul palco del Festival del lavoro a Milano, ha siglato un protocollo d'intesa sulla collaborazione tra i due soggetti per l'applicazione dell'Asse.co negli appalti pubblici della Lombardia.

Per Fontana "vanno sostenute le amministrazioni che fanno questa scelta di campo, come la firma di questo protocollo". "E' fondamentale che tutti possano collaborare per difendere i principi della legalità del lavoro". "L'amministrazione si deve fare carico di introdurre norme per il rispetto della legalità e dei diritti dei lavoratori. E noi non possiamo accettare scorciatoie, ed è bello collaborare con una categoria come i consulenti del lavoro", ha aggiunto.