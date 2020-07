Nasce Associazione mondiale consulenti del lavoro

La nascita dell'associazione (Foto Festival del lavoro 2019)

Nasce l'Associazione mondiale dei consulenti del lavoro, con Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro italiano, che ne sarà presidente nei prossimi anni. L'annuncio in chiusura del Festival del lavoro a Milano, a cui hanno partecipato delegazioni di consulenti del lavoro da diversi Paesi.

"Ringrazio delegazioni dei consulenti del lavoro da tutto il mondo che hanno riconosciuto non a me ma a tutti voi delle competenze nel mondo del lavoro", ha detto Calderone che ha sottolineato come "dove si vogliono presidiare i diritti irrinunciabili dell'uomo, che si esprimono con il lavoro, ci sono i consulenti del lavoro".