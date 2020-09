De Luca (Consulenti lavoro): "Come quelle di ultimi 5 anni manovra non guarda a crescita"

Rosario De Luca sul palco (Foto Adnkronos/Labitalia)

"La critica fatta a questa manovra è quella fatta alla manovra del 2018, del 2017, degli ultimi 5 anni. Non guardano al futuro, sono senza visione. Se dai sostegno solo ai lavoratori dipendenti, non hai capito che se chiudono le aziende i dipendenti non verranno assunti più da nessuno". Lo ha detto il presidente della Fondazione studi dei consulenti del lavoro, Rosario De Luca, aprendo a Roma 'Festival del Lavoro - Anteprima 2020'.

Il sostegno al lavoro dipendente, ha detto De Luca aprendo l'evento in cui i consulenti del lavoro incontrano la politica su Legge Finanziaria 2020 e decreto fiscale collegato, "è una misura giusta ma non punta alla crescita, con 40 euro in più in busta paga i lavoratori non possono fare tanto di più nella spesa: non basta il sostegno ai lavoratori dipendenti per fare ripartire il Paese".

De Luca ha quindi annunciato il prossimo Festival del lavoro si terrà a Roma il 18-19-20 giugno 2020.