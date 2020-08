A Longarone la 2a edizione della Fiera e Festival delle ForesteWeb

Dopo l’esordio dello scorso anno, nel fine settimana dell’11, 12 e 13 settembre torna a Longarone Fiere la Fiera e il Festival delle Foreste. La manifestazione assume un rilievo internazionale per il prestigioso panel di soggetti coinvolti nell’organizzazione: si svolge, infatti, in collaborazione con la Regione Veneto, la Regione Friuli Venezia Giulia, la Provincia di Belluno, Veneto Agricoltura, Paulownia Italia, e con la partecipazione della Commissione europea e del Parlamento europeo e il patrocinio del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

Due le tipologie di iniziative previste: nei padiglioni di Longarone Fiere si svolgerà un ricco programma di eventi culturali con mostre, convegni, workshop, laboratori e performance musicali (alcuni in presenza, altri via webinar), indirizzati al mondo istituzionale, associativo, della formazione, della ricerca e dell’innovazione; tra i boschi del Cansiglio, in località Pian Rosada e Valscura, si terranno dei cantieri dimostrativi di estrazione delle ceppaie rimaste dopo la tempesta Vaia e per la successiva lavorazione dei terreni liberati, con focus sulle buone pratiche nella gestione degli schianti, la sicurezza sul lavoro e la viabilità forestale.

Si potranno anche visitare alcune esposizioni dinamiche di macchinari e attrezzature forestali per l’esbosco e le prime lavorazioni del legno, un’importante vetrina per le aziende del settore e un’occasione per gli addetti al lavoro di assistere alla migliore espressione della meccanizzazione forestale nel contesto operativo più indicato.

La Fiera e il Festival delle Foreste avrà un importante incontro di preview due giorni prima della cerimonia d’inaugurazione, mercoledì 9 settembre, nell’ambito della kermesse 'Cortina Tra le Righe'. Tanti gli appuntamenti in programma. Da segnalare, tra gli altri, venerdì 11 settembre, alle 14,30, nell’hangar di Veneto Agricoltura in Cansiglio, la tavola rotonda su 'Il futuro delle politiche di sviluppo rurale dell’Unione europea e il Green Deal', con la partecipazione di tutti i partner della manifestazione. Il palinsesto dettagliato è da oggi consultabile on line su www.longaronefiere.it.

“Il dopo Vaia ci ha lasciato la sfida del ripristino del bosco e della messa in sicurezza del territorio - spiega Gian Angelo Bellati, presidente di Longarone Fiere, nel presentare la seconda edizione della manifestazione - ma, soprattutto, ci ha posto davanti all’urgente necessità di studiare e approfondire il tema dei cambiamenti climatici, sempre più evidenti anche a casa nostra".

"La Fiera e il Festival delle Foreste - sottolinea - vuole connotarsi sempre di più quale luogo di approfondimento sui temi ambientali, con il coinvolgimento di tutti gli stakeholder pubblici e privati chiamati a confrontarsi insieme sulle problematiche aperte tenendo a riferimento le linee guida, le prospettive e gli obiettivi del Green Deal il grande progetto della Commissione europea per la sostenibilità futura del pianeta”.