La storia di Carlotta Sanzogni: "Addio libreria, con social e club lettura sono i libri a cercare i lettori"

Il primo club di lettura pensato per chi ancora non legge e uso dei social per attrarre i giovani in libreria. E' questa l'idea di Carlotta Sanzogni, classe 1993, che della sua passione ha fatto un mestiere, unico del suo genere in Italia, diventando responsabile social e pr di Libraccio, la principale catena indipendente di librerie indipendenti in Italia.

"Credo - dice all'Adnkronos/Labitalia - che avvicinare chiunque alla lettura sia una sfida, una sfida che spesso non vedo accettata da chi lavora nel mondo dell’editoria e si ostina a fare libri e redigere piani di comunicazione che hanno come unico target chi legge già. In Italia il 39% delle persone legge almeno un libro oltre a quelli imposti dal proprio ciclo scolastico".

"Dopo una laurea in Comunicazione e Studi dei Media all’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano - ricorda - con una tesi sulla collaborazione tra i brand come soluzione alla saturazione nel mercato del fashion, ho intrapreso la carriera professionale nel dipartimento di marketing & communication di D Team, prima di passare al ruolo di marketing and communication account dei marchi Marcelo Burlon County of Milan, Off-White, Palm Angels, Unravel".

"Successivamente - continua - assumo la carica di publishing & advertising account executive per le riviste Lampoon e The good life, dove seguirà progetti speciali e di ADV, per poi diventare digital advisor per Digitag consulting digitag nel 2017. Risale al gennaio 2022 il definitivo passaggio all’editoria, con l’ingresso in Libraccio come head of social media department".

"In Libraccio - sottolinea - sono riuscita a consolidare la mia passione nei confronti del libro, portando avanti un lavoro di divulgazione e comunicazione social con l’obiettivo di avvicinare tutti, specialmente la Gen Z, alla lettura, attraverso gli eventi e i format firmati Libraccio".

"Sono anche content creator e ideatrice - racconta - di una serie di iniziative volte alla promozione della lettura a partire dal Bookclub zero sbatti, il primo club di lettura pensato per chi (ancora) non legge".