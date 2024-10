Rocca: "Simulation Center farà crescere ancora di più qualità di Ucbm"

"Questo è un centro di cui andare orgogliosi per la formazione degli studenti e sono sicuro che farà crescere ancora di più la qualità del Campus Bio-Medico. Lo sviluppo economico della nostra regione è importante, perché se cresce l'impresa, cresce l'occupazione, si sanano le fratture sociali. Questa capacità da parte del mondo accademico di attrarre imprese è un aspetto importantissimo, con una ricchezza in più che troviamo qui al campus, ovvero quella di mettere le tecnologie e la capacità di impresa al servizio dell'uomo". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, intervendo all'inaugurazione del Simulation Center, un centro di simulazione e sperimentazione per le imprese, la ricerca e la didattica unico in tutto il Centro e Sud Italia, in occasione dell'apertura dell'Anno accademico 2024-25 dell'Università Campus Bio-Medico di Roma.

"Quando mi sono occupato di grandi emergenze - ha spiegato Rocca - avevo delle persone straordinariamente preparate nel ricreare degli scenari, però ovviamente anche quello ha tutta una serie di costi e di impegno. Avere comunque un centro a disposizione così realistico è una grande opportunità, una fortuna soprattutto per quegli studenti e per tutti coloro che ne potranno beneficiare". La "formazione è un tema molto delicato in medicina. Noi abbiamo delle grandissime scuole di medicina di cui il Campus Bio-Medico è uno degli esempi. Roma sicuramente ha una tradizione di formazione importante, però poter formare e fare didattica su un manichino avanzatissimo tecnologicamente è il valore aggiunto".