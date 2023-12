Salario minimo, Cacciagrano: “Secondo l’Ocse non genera inflazione proporzionale”

“Secondo l’Ocse un salario minimo legale non genera inflazione in maniera proporzionale. Abbiamo valutato anche l’incidenza sui contratti di lavoro, in particolare in quelli di appalto. Durante il webinar abbiamo provato a dare dei consigli al legislatore” Lo ha dichiarato il professore di Diritto amministrativo all’Università di Chieti e di Pescara, Paolo Cacciagrano, in occasione del webinar dal titolo “Il salario minimo dalla Costituzione alla Cassazione”, organizzato da #IlLavoroContinua, il nuovo centro studi dell’associazione di imprese Cifa.