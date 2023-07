Scuola, Pacifico (Anief): "Ottenuto cose importanti, sindacato c'è"

"La nuova gestione del Pnrr deriva del decreto legge 72/23 che si interessa anche di scuole, formazione dei docenti, che è materia di contratto. Come Anief, sosteniamo che formarsi è un dovere ma è anche un diritto: anche nel nuovo contratto c’è scritto, nero su bianco, che la formazione del personale deve svolgersi in orario di servizio o retribuita". Così il presidente nazionale Anief Marcello Pacifico intervenendo alla giornata di studio 'Mim, Mur e Sindacato nella sfida del Pnrr' organizzata dall'Anief a Palermo.

Pacifico ha anche parlato della Carta del docente, ricordando che “lo Stato ha risposto a ciò che Anief ha ottenuto in tribunale, riconoscendola ai docenti con contratto fino al 31 agosto. Ma - ha aggiunto - per noi va data anche agli altri docenti precari”. Sul reclutamento, Anief "aspetta il doppio canale” mentre sulla mobilità del personale, ha detto Pacifico, "con il contratto 2019/21 abbiamo ottenuto delle cose importanti per quanto riguarda i vincoli: la genitorialità, per l’assistenza e altro. Il sindacato c’è".