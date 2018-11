Federmanager Roma: "Arte, sport e impresa per crescita Paese"

(AFP PHOTO)

"Come manager industriali il nostro interesse con l'evento di oggi è fare questo abbinamento tra arte, impresa e sport, che sono tre strumenti legati al benessere della persona". Lo ha detto a Labitalia Giacomo Gargano, presidente Federmanager Roma e U.R. dirigenti aziende industriali del Lazio, in occasione dell’incontro 'Il territorio del Lazio, patrimonio di arte, impresa e sport. Avanguardie manageriali, artistiche, sportive e politiche', organizzato da Federmanager Roma.

Secondo Gargano sport, impresa e cultura "è vero che sono attività lontane l'una dall'altra, ma sono anche e lo dimostriamo stasera, combinabili insieme per dare un risultato positivo sia al Paese che ai manager".



Gargano ha, quindi, ricordato che "come manager siamo vicini allo sport, abbiamo fatto diversi accordi con federazioni sportive per dare la possibilità ai nostri iscritti di partecipare a eventi sportivi di diverse discipline". In conclusione per Gargano "il nostro messaggio è salute e benessere, che portiamo avanti in ogni manifestazione e che, in questo caso, abbiniamo anche all'arte".