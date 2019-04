Cuzzilla (Federmanager): "Attrarre talenti per essere competitivi"

Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager

“Come attrarre il talento è una domanda che dovrebbero porsi tutti gli imprenditori italiani che vogliono essere competitivi sul mercato globale”. Lo dichiara ad Adnkronos/Labitalia il presidente Federmanager, Stefano Cuzzilla in vista del Randstad Employer Brand 2019, il riconoscimento con cui Randstad - primo operatore mondiale nei servizi per le risorse umane - premia le imprese nelle quali gli italiani preferirebbero lavorare, sulla base della più completa e rappresentativa ricerca mondiale di employer branding.

“Il tema è come valorizzare il talento aziendale, -prosegue Cuzzilla- non solo quello individuale, creando un contesto che riconosce il merito e mette al centro la persona. Oggi un manager tiene in crescente considerazione valori d’impresa come la sostenibilità, la trasparenza, la cura delle proprie persone e la tutela del proprio nucleo familiare. Sono valori che contano sempre di più quando si sceglie di cambiare lavoro".

"Dalla nostra recente indagine “Bravi Manager Bravi”, con cui abbiamo interpellato migliaia di colleghi, è emerso chiaramente che la sfida è quella di trasformare competenze e potenzialità dei singoli in obiettivi condivisi: se l’impresa è responsabile e promuove comportamenti positivi cresce la produttività e cresce il business. In particolare – conclude Cuzzilla – vediamo che queste imprese che sviluppano un’attenzione al sociale, reagiscono anche meglio alla crisi, approntando soluzioni innovative che poi premiano in termini di risultati.”