Boco (Uiltucs): "Bene dati Assofranchising"

Il Rapporto 2019 di Assofranchising "è un report che illustra dati molto positivi, intanto per la natura stessa del franchising, un'evoluzione dei piccoli esercizi commerciali che permette loro di competere in un mercato complesso come quello di oggi". E' il commento, con Adnkronos/Labitalia, del segretario generale della Uiltucs-Uil, Brunetto Boco.

"In altre parole, consente ai commercianti -continua Boco- di entrare in un sistema di organizzazione di moderna distribuzione estremamente concorrenziale. E poi, altro aspetto molto positivo, Assofranchising è all'interno di una grande associazione come Confcommercio, e questo garantisce ai lavoratori l'applicazione del contratto nazionale di categoria con le relative tutele".