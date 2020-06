Merletti (Confartigianato): "Chiusura Lombardia sacrificio che va fatto"

"Se va fatto un sacrificio una volta, ben venga, 15 giorni di chiusura non fanno male se si ferma l'epidemia. Serve senso di responsabilità, e se guardiamo a quanto è successo alla zona rossa di Lodi dopo la chiusura, con il calo dei contagi, credo sia la strada da seguire". Così il presidente nazionale di Confartigianato, Giorgio Merletti, con Adnkronos/Labitalia, sull'ipotesi di chiudere le attività produttive in Lombardia per fermare il contagio da coronavirus.

Secondo Merletti, "dobbiamo fare tesoro dell'esperienza di queste settimane e quindi al posto del governo, se sappiamo che il blocco serve, allora lo allargherei a tutta la Regione. Per tutta l'Italia? Certo, tanti si sono spostati irresponsabilmente dalla Lombardia verso le regioni del Sud e del centro, e quindi non sappiamo che succederà nei prossimi giorni. Quindi il governo dovrà valutare bene...".

"Spero che quanto stanziato dal governo non sia dedicato solo al turismo, al commercio. In questo momento è necessario sostenere gli investimenti, la crescita produttiva, per far muovere anche gli investimenti privati, visto che gli ultimi dati di Bankitalia parlano di risparmi per 1500 miliardi depositati sui conti correnti degli italiani", dice, sulle risorse messe in campo dal governo per l'emergenza coronavirus.

E secondo Merletti l'emergenza coronavirus deve spingere il governo a stilare "un programma prefissato da utilizzare in queste situazioni di calamità: dalle alluvioni alle emergenze sanitarie ci devono essere dei punti precisi da seguire, con vantaggi ma anche obblighi da seguire". Confartigianato sta comunque monitorando la crisi e le misure messe in campo dall'esecutivo. "Ieri abbiamo fatto una riunione della presidenza nazionale in video conferenza ognuno da casa sua, e oggi replichiamo per discutere degli interventi presi dal Cdm", conclude.