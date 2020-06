Visentini (Ces): "A lavoratori serve più sostegno non servono più summit"

Luca Visentini, leader dei sindacati europei

"Sebbene ciò fosse in qualche modo previsto, il ritardo nell'adottare il piano di risanamento è un duro colpo per 42 milioni di lavoratori europei che sono stati temporaneamente licenziati e hanno bisogno di questo investimento per salvare il loro posto di lavoro. I cittadini non vogliono vedere più vertici; vogliono il supporto che è stato loro promesso di arrivare in tempo per fare la differenza e senza condizioni di austerità". Lo dice il segretario generale della Ces (la confederazione dei sindacati europei) Luca Visentini, a proposito del mancato raggiungimento di un accordo sul Recovery Plan dell'Ue in seno al Consiglio europeo.

“I sindacati di ogni stato membro -ricorda Visentini- sostengono il piano perché una crisi in alcune parti d'Europa danneggerà anche l'economia e costerà posti di lavoro nel resto dell'Unione. Il piano di risanamento ha il potenziale per ripristinare completamente la fiducia che molti hanno perso in Europa durante l'ultima crisi, ma se non esiste solo sulla carta. Ogni ritardo mette a rischio posti di lavoro, affari e il futuro dell'Europa, così come qualsiasi compromesso che influisca sulle dimensioni, sull'ambizione o sulla solidarietà della strategia e degli strumenti di risanamento proposti dalla Commissione".

"La Ces chiede ai leader dell'Ue di mostrare responsabilità e prepararsi per una decisione lungimirante prima della pausa estiva, altrimenti il ​​futuro dell'economia europea, posti di lavoro e democrazia saranno seriamente a rischio", conclude Visentini.