Arriva a Firenze JustMary.fun, consegna marijuana light a domicilio

Sbarca a Firenze JustMary.fun, la più importante società italiana di delivery di canapa legale. L’azienda fondata un anno fa da Matteo Moretti e attiva da tempo su Milano, ha già lanciato due campagne di crowdfunding di successo e raggiunto oltre 70 mila euro di fatturato nel primo trimestre del 2019.

Il servizio offerto da JustMary.fun consente di ordinare e ricevere a casa marijuana light dalle 18 alle 24 in meno di 45 minuti dall’ordine, rispondendo quindi all’esigenza di tutti i consumatori che ricercano comodità e riservatezza nell’acquisto del prodotto, offrendo anche la possibilità di pagare alla consegna in contanti o carta di credito.

Tutti i prodotti commercializzati sono al 100% legali perché utilizzano una varietà di canapa per usi industriali con un tenore di Thc inferiore al limite imposto dalla legge, inoltre vengono selezionati solo prodotti naturali e derivanti da semi certificati. La clientela di JustMary.fun è composta da consumatori di ogni età con buona capacità di spesa e in modo particolare da businessmen e donne in carriera che desiderano un servizio comodo e veloce a portata di smartphone.

Oltre a questo, grazie a JustMary.fun, anche i veterinari fiorentini hanno trovato un nuovo alleato: la cannabis light, la famosa marijuana ad uso terapeutico può essere infatti somministrata a cani e gatti qualora si cerchi un’alternativa naturale alle cure farmacologiche solitamente impiegate. Grazie ad una crescita complessiva di oltre il 100% rispetto agli ultimi mesi del 2018, l’obiettivo di fatturato entro la fine dell’anno nella sola città di Firenze è pari a 60.000 euro, 500.000 euro su tutto il mercato italiano.

A sostenere questa crescita il successo avuto sulla città di Milano e il secondo round di crowdfunding lanciato a marzo su crowdfundme.it, che ha raggiunto l’obbiettivo minimo di raccolta, 60 mila euro, in meno di 10 giorni e che ora punta a 300.000 euro.

JustMary.fun è un'azienda con sede a Milano che offre un servizio di consegna di prodotti a base di marijuana light completamente anonimo. Tutti i prodotti offerti dall'azienda vengono consegnati da fattorini "in borghese" per proteggere la privacy dei clienti, e arrivano a casa nell'arco di 45 minuti. Il servizio è in fase di espansione, come dimostra la crescita avuta sulla città di Milano e il successo delle campagne di crowdfunding.