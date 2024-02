Ineo va in crowdfunding, pmi innovativa che combatte frodi digitali con Ia

Offre soluzioni avanzate per l’onboarding e l’identificazione digitale della clientela in modo sicuro e veloce

Frodi digitali, furti di identità, intrusioni e altro ancora. Oggi più che mai, proteggersi sul web e tenere al sicuro i propri dati non è più un’opzione. Nel 2023 è stato registrato un aumento di attacchi sull’identità delle persone superiore del 22% rispetto al 2022 e questa è solo la punta dell’iceberg di un fenomeno destinato a crescere in maniera esponenziale. Per far fronte a questa richiesta sempre crescente ed espandere il raggio d’azione in tutta Europa, Ineo, Fintech company che offre soluzioni avanzate per l’onboarding e l’identificazione digitale della clientela in modo sicuro e veloce, ha avviato una campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd, chiude ufficialmente il 18 febbraio e che ha già raccolto circa 170mila euro su un obiettivo minimo di 200mila euro.

"Le ultime evoluzioni tecnologiche rendono sempre più difficile combattere i criminali del web dediti ad attività di questo tipo. Pensiamo ai deep fake (frodi con cui si assume l’identità di una persona) resi ormai quasi alla portata di tutti grazie ai nuovi strumenti di intelligenza artificiale in circolazione. Oggi è davvero semplice copiare il volto e la voce di qualcuno per impersonarlo digitalmente, ma per fortuna noi conosciamo queste problematiche da anni e da sempre produciamo soluzioni per arginarle", spiega Salvatore Mafodda, Ceo e founder di Ineo.

"Con oltre 10 anni di esperienza nella lotta alle frodi, alla contraffazione dei documenti e dei deep fake, il nostro impegno quotidiano è rendere più sicuro, semplice ed inclusivo il mondo dei servizi digitali per persone e imprese", aggiunge. "Investire oggi in Ineo vuol dire diventare soci di un’azienda all’avanguardia, italiana, in crescita costante e operante in uno dei settori più dirompenti del momento", rimarca.

Per comprendere meglio i servizi offerti da Ineo, basta pensare all’apertura di un conto corrente o all’accensione di un prestito. In questo casi, le procedure di identificazione sono spesso complesse, frammentate, non sempre digitali in tutti i contesti e con importanti vulnerabilità che occhi meno attenti non sono in grado di rilevare. Ineo si rivolge principalmente a tutte le imprese operanti nei numerosi settori soggetti alla normativa antiriciclaggio come banche, assicurazioni, operatori di scommesse online e del settore real-estate per fornire soluzioni che offrono il più elevato margine di sicurezza possibile in tutte le operazioni di identificazione di un cliente.

Ineo ha sviluppato un proprio sistema basato su intelligenza artificiale che, attraverso una tecnologia brevettata, consente di rilevare e risolvere in tempo reale errori procedurali, discrepanze legali e tentativi di frode durante il processo di riconoscimento. Le operazioni di identificazione vengono completamente digitalizzate, sia in presenza che da remoto, facilitando così il lavoro degli operatori e fornendo un’esperienza omnicanale e flessibile sia per le aziende che per i loro clienti. La competenza di questa pmi innovativa è confermata dagli oltre 60 clienti attivi tra banche e istituti finanziari e dai numerosi riconoscimenti ricevuti, come il Premio Best Regtech 2022 ai Fintech Awards e la selezione per il Visa Innovation Program 2023.

"Siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti grazie anche al nostro back-office composto da un team altamente specializzato, in grado di trovare soluzioni mirate ed assistenza live per qualsiasi problematica di processo o di compliance. La combinazione di questa caratteristica con un sistema di identificazione omnicanale e la gestione real-time di problematiche antifrode ed antiriciclaggio, rende unica la nostra offerta di Ineo", sottolinea il Ceo dell’azienda.