Tinagli (Econ) "Accesso al credito pmi tema centrale, a rischio la crescita"

"Oggi il sistema bancario è più solido rispetto a turbolenze esterne, ma il tema dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese resta un tema centrale perché restringendolo si rischia di penalizzare la crescita". Lo ha detto Irene Tinagli, presidente dell'Econ-commissione problemi economici e monetari al Parlamento Ue, in un video messaggio inviato al Salone del Leasing di Milano.

"Dobbiamo evitare penalizzazioni ingiuste rispetto a strumenti che non sono più rischiosi -afferma Tinagli-. Per questo ci siamo battuti affinché i requisiti di capitale inizialmente previsti per il leasing vengano rivisti dalla Agenzia bancaria europea, rispecchiando al meglio il reale profilo di rischio''.