UE, Mandorino (Cittadinanzattiva): “Dialogo tra terzo settore e istituzioni si qualifica in Arena Europa”

“Momenti come Arena Europa possono sicuramente contribuire a qualificare il dialogo e l’interazione tra cittadini. Penso che l’attivismo vada riportato alla sua dimensione di autonomia e di originalità per porre le basi di un’agenda di lavoro comune. Ecco perché il dialogo fra terzo settore e istituzioni va reso solido, leale, sincero, aperto e, se necessario, anche acceso”. Lo ha dichiarato Anna Lisa Mandorino, Segretaria generale di Cittadinanzattiva, in merito alla presentazione di “Arena Europa”, una serie di policy talk che si terranno nel mese di maggio con l’obiettivo di mettere in connessione la politica e le istanze dei cittadini.